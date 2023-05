Soirée anniversaire Cité du Vin : Ce qui nous lie UGC Ciné Cité Bassins à flot, 30 mai 2023, Bordeaux.

Soirée anniversaire Cité du Vin : Ce qui nous lie Mardi 30 mai, 20h00 UGC Ciné Cité Bassins à flot Plein Tarif : 11,20€ / Tarif réduit à partir de 6€

La projection du film aura lieu au cinéma UGC Ciné Cité Bassins à Flot

Projection du film « Ce qui nous lie » (2017) de Cédric Klapisch avec Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil

Synopsis du film

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

En partenariat avec : UGC Ciné Cité Bassins à Flot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T20:00:00+02:00 – 2023-05-30T22:40:00+02:00

Cinéma Projection