Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Soutenance de thèse de Madame Maimouna GAYE UFR SEGGAT – MRSH Caen Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados Soutenance de thèse de Madame Maimouna GAYE UFR SEGGAT – MRSH Caen, 16 juin 2023, Caen. Soutenance de thèse de Madame Maimouna GAYE Vendredi 16 juin, 10h00 UFR SEGGAT – MRSH Amphithéâtre (SH 085) – Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH) Campus 1 – Université de Caen Normandie Madame Maimouna GAYE (pôle RRC – Risques, Responsabilité, Comportements) Thème de recherche : « Inégalités et opinions professionnelles : une analyse sur le marché du travail européen. » Sous la direction de Jean-Pascal Guironnet. Composition du jury : M. Jean-François GIRET, Professeur des Universités, Université de Bourgogne-Franche-Comté (Rapporteur)

Mme Pascale PETIT, Professeur des Universités, Université Gustave Eiffel (Rapporteur)

Mme Isabelle LEBON, Professeur des Universités, Université de Caen Normandie (Membre)

Mme DOMINIQUE MEURS, Professeur des universités, Université Paris-Nanterre (Membre)

M. Jean-Pascal GUIRONNET, Maître de conférences HDR, Université de Caen Normandie (Directeur) La soutenance est ouverte au public. UFR SEGGAT – MRSH Université de Caen Normandie Caen 14000 Calvados Normandie [{« link »: « https://crem.univ-rennes.fr/interlocuteurs/maimouna-gaye »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T10:00:00+02:00 – 2023-06-16T12:30:00+02:00

2023-06-16T10:00:00+02:00 – 2023-06-16T12:30:00+02:00 soutenance thèse CREM Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu UFR SEGGAT - MRSH Adresse Université de Caen Normandie Ville Caen Departement Calvados Lieu Ville UFR SEGGAT - MRSH Caen

UFR SEGGAT - MRSH Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Soutenance de thèse de Madame Maimouna GAYE UFR SEGGAT – MRSH Caen 2023-06-16 was last modified: by Soutenance de thèse de Madame Maimouna GAYE UFR SEGGAT – MRSH Caen UFR SEGGAT - MRSH Caen 16 juin 2023