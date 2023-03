[Séminaire CREM] Choc exogène ou problème de gouvernance ? A l’origine des problèmes financiers des clubs de football UFR SEGGAT – MRSH Caen Catégories d’Évènement: Caen

[Séminaire CREM] Choc exogène ou problème de gouvernance ? A l'origine des problèmes financiers des clubs de football Lundi 20 mars, 14h15 UFR SEGGAT – MRSH Salle SH028 et sur Zoom Résumé :

Deux paradigmes s’affrontent sur l’origine des problèmes financiers des clubs de football (semi)professionnels. La première approche considère que les problèmes viennent de chocs externes (variation inattendue des revenus ou des résultats sportifs) inhérents aux spécificités de l’industrie. La seconde stipule qu’il s’agit d’un problème de gouvernance liée à la contrainte budgétaire lâche du club.

Cette présentation tentera de réconcilier ces deux approches en s'intéressant aux déterminants des chocs de demande des clubs de football semi-professionnel français sur la période 2009-2020. UFR SEGGAT – MRSH Université de Caen Normandie Caen 14000 Calvados Normandie

2023-03-20T14:15:00+01:00 – 2023-03-20T15:45:00+01:00

