Soutenance de thèse de Monsieur Iverson L. JOSEPH
Mercredi 7 décembre, 14h00
UFR SEGGAT – MRSH

Salle des thèses – Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH) Campus 1 – Université de Caen Normandie

« Conséquences économiques et démographiques des catastrophes naturelles et des déplacements de population » UFR SEGGAT – MRSH Université de Caen Normandie Caen 14000 Calvados Normandie Monsieur Iverson L. JOSEPH – Pôle Politiques Publiques, Vote et Démocratie Thème de recherche : « Conséquences économiques et démographiques des catastrophes naturelles et des déplacements de population » Sous la direction de Isabelle LEBON et Olivier DAGNELIE. Composition du jury : M. Simone BERTOLI, Professeur des Universités, Université Clermont-Ferrand 1 Auvergne (Rapporteur)

Mme Catherine GUIRKINGER, Professeur des Universités, Université de Namur (Rapporteur)

Mme Sara BIANCINI, Professeur des Universités, Université de Cergy-Pontoise (Membre)

M. Olivier DAGNELIE, Maître de conférences, Université de Pau et des Pays de l’Adour (Membre)

Mme Isabelle LEBON, Professeur des Universités, Université de Caen Normandie (Membre)

M. Vincent SOMVILLE, Professeur des Universités, Université de Bergen (Membre) La soutenance est ouverte au public.

