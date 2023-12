Kfé EFE UFR Sciences sociales, UVSQ Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines Kfé EFE UFR Sciences sociales, UVSQ Guyancourt, 27 janvier 2024 12:30, Guyancourt. Kfé EFE Samedi 27 janvier 2024, 13h30 UFR Sciences sociales, UVSQ Entrée libre Kiara Melo, doctorante en troisième année de thèse en sciences de l’éducation à l’Université Fédérale de Goiás au Brésil, présente l’avancée de sa thèse sur la Formation des personnes ayant une déficience intellectuelle en vue de leur inclusion sur le marché du travail. Dirigée en thèse au Brésil par le Professeur Ricardo Teixeira, elle est en France, doctorante hébergée au laboratoire de recherche Printemps sous la supervision de la Professeure Maryse Bresson. Elle prévoit de soutenir sa thèse août 2025.

L’objectif de la thèse vise à interroger les raisons pour lesquelles les employeurs répugnent à embaucher les personnes handicapées. Pour l’expliquer, Kiara Melo fait l’hypothèse qu’un défaut de formation contribue à expliquer que les personnes handicapées, au sein du groupe d’âge économiquement actif, ne trouvent pas d’emploi malgré la Loi des Quotas.

Son cheminement revient d’abord sur des questions historiques et générales sur les personnes handicapées, puis elle présente la manière dont ses recherches sont structurées et enfin, l’état actuel de sa recherche.

Le travail d'enquête visant à éclairer cette question à partir de l'exemple du handicap intellectuel est réalisé dans une association spécialisée au Brésil : l'Association Pestalozzi de Goiânia, dans la perspective du marché du travail.

