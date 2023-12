La précarisation du métier d’enseignant UFR Sciences sociales, UVSQ Guyancourt, 18 décembre 2023 13:30, Guyancourt.

À l’invitation de l’école doctorale de l’Université Fédérale de Goiás (Brésil), Maryse Bresson, professeure de sociologie à l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines (Paris-Saclay, France), spécialiste des questions de précarité, propose d’analyser les formes et enjeux de la précarisation du métier d’enseignant en France.

Tout d’abord : le constat partagé, largement relayé par les médias, d’une crise du recrutement des enseignants – souvent expliquée par la « crise des vocations », qui nourrit alors diverses réponses politiques comme

réformer la formation des enseignants ;

améliorer les rémunérations (notamment, sous forme de primes individualisées) ;

recourir à des embauches d’enseignants « non titulaires », parfois non formés au métier d’enseignant.

S’appuyant sur ses travaux sur la précarité dans la Fonction publique en France, Maryse Bresson propose d’éclairer ces questions en appliquant le concept de précarisation de l’emploi et du travail aux différentes étapes du parcours professionnel des enseignants aujourd’hui, dès l’entrée dans le métier jusqu’à la retraite. Son analyse resitue les dimensions de vécu individuel des enseignants dans leur contexte d’incertitudes politiques et sociétales. Elle interroge la fragilisation des institutions – notamment, la fonction publique et l’école, de la maternelle à l’université.

UFR Sciences sociales, UVSQ 47 boulevard Vauban, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-18T14:30:00+01:00 – 2023-12-18T16:30:00+01:00

travail précaire