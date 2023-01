Hacking Health Besancon UFR Santé Besançon, 13 octobre 2023, Besançon.

Hacking Health Besancon 13 et 15 octobre UFR Santé Besançon

Participation 40 € (25€ pour les étudiants), couvrant l’ensemble des frais du week-end. Acceptation du règlement obligatoire pour raison de confidentialité des résultats du marathon.

Marathon d’innovation ouverte en santé. handicap intellectuel;handicap moteur ii;mi

UFR Santé Besançon 19 Rue Ambroise Paré, 25000 Besançon Hauts du Chazal Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Hacking Health Besançon propose un processus complet permettant à des professionnels de santé, des patients, ou encore des entreprises d’innover à partir de leur pratique quotidienne. Le point d’orgue est un marathon d’innovation ouverte de 48 heures non-stop au cours duquel une large communauté de 300 personnes aux talents les plus divers possibles est mobilisée pour tenter de trouver la meilleure solution possible aux problématiques posées par les professionnels de santé, patients ou entrerprises. Cet événement est précédé d’ateliers préparatoires, et suivi par une série d’ateliers et rencontres organisés par la Couveuse des Innovateurs, née dans la foulée du Hacking Health. Inspiré par le mouvement Hacking Health né à Montréal en 2012, Hacking Health Besançon est très proche de l’organisation du mouvement global, et va mettre en oeuvre en 2023 une collaboration très étroites entre les chapîtres de Besançon et Montréal. Ainsi des équipes vont collaborer en ligne durant les deux événements organisés respectivement par Besançon et Montréal.



