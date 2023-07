Visitez l’atelier de reliure d’une université UFR de Mathématique et informatique Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg Visitez l’atelier de reliure d’une université UFR de Mathématique et informatique Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg. Visitez l’atelier de reliure d’une université Samedi 16 septembre, 14h00 UFR de Mathématique et informatique Sur inscription, dans la limite des places disponibles. Les modalités vous seront communiquées ultérieurement sur : https://jardin-sciences.unistra.fr/ L’UFR de Mathématiques et d’Informatique de l’Université de Strasbourg vous donne rendez-vous pour visiter son atelier de reliure et de restauration de documents anciens.

Cette visite commentée vous est proposée par Myriam Pepino-Buecher, relieuse d’art, qui vous expliquera son travail, les différentes techniques, ainsi que ses missions au sein de l’Université. UFR de Mathématique et informatique 7 rue René Descartes, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est Les bâtiments Descartes abritent l’unité de formation et de recherche en mathématiques et informatique de l’université de Strasbourg. Entrée par le parvis Est du bâtiment Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00 L’atelier de reliure ©Myriam Pepino-Buecher Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu UFR de Mathématique et informatique Adresse 7 rue René Descartes, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg Departement Bas-Rhin Lieu Ville UFR de Mathématique et informatique Strasbourg

UFR de Mathématique et informatique Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/