A l'occasion de l'hommage rendu à Joséphine Baker par le MRAP et la ville de Metz, c'est une table ronde sur l'apport dans les arts du spectacle de la première femme artiste noire en France qui est proposée à l'université. Chaque nouvelle ouverture à des acteurs auparavant écartés influence l'art.

La table-ronde réunira quatre universitaires messins -Jean-Marc Leveratto, professeur émérite de sociologie, Olivier Goetz professeur en études théâtrales, Fanny Beuré, Maitresse de conférences en études cinématographiques et Oranie Abbes, doctorante en Arts- et nos invités Brian Bouillon-Baker et Laurent Kupferman.

Le laboratoire « Université de Lorraine – 2L2S-Metz » privilégie l’étude des arts en termes d’anthropologie du spectacle et intègre depuis longtemps – y compris de manière critique – les innovations introduites dans le champ universitaire français par les cultural studies britanniques et anglo-saxonnes – gender studies, post-colonial studies, queer studies… et aussi l’histoire culturelle, la sociologie de l’art et de la culture françaises.

