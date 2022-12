() Séjour à Sausset les pins Ufoval Sausset-les-Pins Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Sausset-les-Pins

() Séjour à Sausset les pins Ufoval, 19 juillet 2022, Sausset-les-Pins. () Séjour à Sausset les pins 19 – 24 juillet Ufoval dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Ufoval 51 promenade de la corniche Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Sausset-les-Pins est un petit port de pêche et de plaisance situé sur la Côte Bleue entre Marseille et la Camargue. Le centre de vacances est situé sur la corniche à 10 mètres de la mer. Son faible effectif (58 enfants) permet d’entretenir une ambiance quasi familiale. Au programme renforcement scolaire, sensibilisation à l’environnement naturel, activités sportives et animations ludiques…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-19T10:00:00+02:00

2022-07-24T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Sausset-les-Pins Autres Lieu Ufoval Adresse 51 promenade de la corniche Ville Sausset-les-Pins Age minimum 12 Age maximum 17 lieuville Ufoval Sausset-les-Pins Departement Bouches-du-Rhône

Ufoval Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sausset-les-pins/

() Séjour à Sausset les pins Ufoval 2022-07-19 was last modified: by () Séjour à Sausset les pins Ufoval Ufoval 19 juillet 2022 Sausset-les-Pins Ufoval Sausset-les-Pins

Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône