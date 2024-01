UFOLEP Playa Tour Trestraou Perros-Guirec, mardi 23 juillet 2024.

UFOLEP Playa Tour Trestraou Perros-Guirec Côtes-d’Armor

En 2024, l’UFOLEP Playa Tour revient avec une cinquantaine de nouvelles dates sur 20 lieux en France métropolitaine et DOM COM. Venez rejoindre la tournée multi-sports et citoyenne de France à la plage de Trestraou !

Accessible à tous et gratuitement, vous aurez la possibilité de vous initier à de nombreux sports et de participer, seuls ou en famille, à de multiples activités artistiques et culturelles. De plus, pour sensibiliser le grand public aux bienfaits sur la santé d’une pratique physique et sportive régulière, de nombreux stands accueilleront des professionnel.le.s sur ces questions. .

Trestraou Boulevard Joseph le Bihan

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne estivales@perros-guirec.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23

fin : 2024-07-23



L’événement UFOLEP Playa Tour Perros-Guirec a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de tourisme de Perros-Guirec