UFO Street Sens, 3 novembre 2021

2021-11-03 10:00:00 – 2021-11-03 17:00:00 Rue des Champs d'Aloup Pelouse des Champs d'Aloup

Sens 89100 EUR La ville de Sens s’associe à l’Ufolep de l’Yonne pour proposer aux jeunes de 11 à 17 ans l’événement «Ufostreet 89 ». Cette journée invite les sénonais à découvrir des activités sportives et culturelles urbaines à travers quatre espaces spécifiques : • Le Street soccer / street : sports collectifs issus des cultures urbaines. Football sur équipement multisports, structure de panna football, street basket, tennisballon, homeball, tchoukball… • Demo-show : démonstrations, shows, défis, contest local de danses urbaines, bmx, skate, danse internationale, football. • Sensibilisation-information à la citoyenneté, l’environnement, la santé, le secourisme… • Capacités physiques et workout : fitness, street workout, cross-training, running… En parallèle, des stands et ateliers municipaux et associatifs viendront compléter les animations prévues sur cette journée. +33 3 86 42 01 21 http://www.ufolepyonne.org/ La ville de Sens s’associe à l’Ufolep de l’Yonne pour proposer aux jeunes de 11 à 17 ans l’événement «Ufostreet 89 ». Cette journée invite les sénonais à découvrir des activités sportives et culturelles urbaines à travers quatre espaces spécifiques : • Le Street soccer / street : sports collectifs issus des cultures urbaines. Football sur équipement multisports, structure de panna football, street basket, tennisballon, homeball, tchoukball… • Demo-show : démonstrations, shows, défis, contest local de danses urbaines, bmx, skate, danse internationale, football. • Sensibilisation-information à la citoyenneté, l’environnement, la santé, le secourisme… • Capacités physiques et workout : fitness, street workout, cross-training, running… En parallèle, des stands et ateliers municipaux et associatifs viendront compléter les animations prévues sur cette journée. Rue des Champs d’Aloup Pelouse des Champs d’Aloup Sens

