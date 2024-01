UFO Nature Pen Ar C’hoat Trémargat, samedi 20 avril 2024.

UFO Nature Pen Ar C’hoat Trémargat Côtes-d’Armor

L’UFO Nature 2024 aura lieu le samedi 20 avril 2024 à la base Nature et Nautique de Trémargat.

C’est un rassemblement multisports de plein air permettant de faire le plein d’énergie en famille ou entre amis.

Au programme, vous pourrez retrouver des activités sportives et ludiques adaptées à tous au sein de notre Village UFO Nature, à titre gratuit.

Nous serons ravis de vous faire découvrir notre RAID nature imaginé par les équipes de l’UFOLEP22 et par la base Nature et Nautique de Trémargat.

Ce RAID (sur inscription) se présentera sous forme de trois épreuves à réaliser en duo.

Ainsi, vous retrouverez un trail de 12km, une course d’orientation en kayak d’environ 5km et une session de tir à l’arc pour finir cette belle après-midi.

Nous avons décidé pour cette 1ère édition de ne pas mettre en place de classement et de chronométrage, car nous voulons donner l’accès au plus grand nombre d’entre vous afin que vous puissiez passer un moment sportif convivial où chacun pourra aller à son rythme.

Org. Base nature et nautique de Trémargat et l’UFOLEP22 .

Pen Ar C’hoat Base nature et nautique

Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne nautiquetremargat@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 13:30:00

fin : 2024-04-20



L’événement UFO Nature Trémargat a été mis à jour le 2024-01-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh