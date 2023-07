Marché aux puces Uffholtz, 3 septembre 2023, Uffholtz.

Uffholtz,Haut-Rhin

Vide grenier dans les rues de la commune, organisé par l’amicale des sapeurs pompiers. Buvette et petite restauration sur place..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . EUR.

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est



Garage sale in the streets of the commune, organized by the firefighters’ association. Refreshments and snacks on site.

Venta de garaje en las calles de la ciudad, organizada por la asociación de bomberos. Refrescos y tentempiés in situ.

Vide grenier dans les rues de la commune, organisé par l’amicale des sapeurs pompiers. Getränke und kleine Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay