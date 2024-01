Conférence extravagante de Pierre Cleitman Uffholtz, samedi 17 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:00:00

fin : 2024-02-17

Le Yin et le Yang dans les relations franco-allemandes une conférence extravagante qui marie fantaisie et sérieux, érudition et farce. Au Bundestag tout discours est écouté en silence, tandis qu’à l’Assemblée nationale la moindre phrase suscite imprécations et commentaires. Cette différence de comportement vient de la grammaire, répond le conférencier.

1 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est abri-memoire@cc-thann-cernay.fr



