Théâtre le peintre et son modèle Uffholtz, vendredi 2 février 2024.

Théâtre le peintre et son modèle Uffholtz Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:00:00

fin : 2024-02-02

En moins d’une heure, deux interprètes incarnent es Présidents de la Cinquième République et leurs photographes, au moment où ceux-ci s’apprêtent à immortaliser ce qui va constituer l’image officielle du mandat qui commence.

Comment incarne-t-on le pouvoir en France et comment le représente-t-on ? Est-ce la représentation du pouvoir qui influence la société ? Ou l’inverse ? En moins d’une heure, deux interprètes incarnent tour à tour les Présidents de la Cinquième République et tous leurs photographes, au moment où ceux-ci s’apprêtent à immortaliser ce qui va constituer l’image officielle (et immuable) du mandat qui commence.

EUR.

1 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est abri-memoire@cc-thann-cernay.fr



L’événement Théâtre le peintre et son modèle Uffholtz a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay