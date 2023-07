Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Gil Lekh UEMO Nice Nord Nice, 24 juillet 2023, Nice.

Rouvrir le monde avec Gil Lekh à l’UEMO Nice Nord

Orée Constestallaire : Consciousness raising

Il y a dans le constellaire, dans l’archipel, dans l’océanique, une revenance, une survivance. Des lucioles, des braises éteintes de feux passés, des étincelles de mémoires qui se lient au travers des mots du pouvoir, de la grande lueur aveuglante qui subjective nos spectres sous la forme d’une décadence collective. Il y a une production d’un monde, la création d’un dehors qui a valeur de refuge et d’utopie concrète pour toustes celleux ayant vécu la captivité des lumières. Le feu contenu en nous doit demeurer une barbarie intime qui donne le courage de lutter, parfois contre ce feu même (cf. Louisa Yousfi, Rester Barbare, Paris, La Fabrique éditions, 2022). Je pose la question de savoir de quoi ce feu est fait et où nous amène-t-il de flirter avec ?

L’Orée contestellaire nous invite à con-sidérer ce feu en pensant les corps comme autant d’âtres, des altérités âtrales, noires, sombres. Ou astrales opérant un feu lointain, être avec les étoiles, repérer les survivances. Considérer c’est examiner avec soin, regarder avec attention, du latin considerare, examiner attentivement par les yeux, par la pensée, sans toucher mais plutôt en étant touché. L’Orée contestellaire invite à se con-sidéré comme nous devons la con-sidérer de cum, avec et sidus, sideris, astres.

Dans le cadre de la résidence Rouvrir le monde, je propose de s’envisager à travers le potentiel du corps : Corps social, corps politique, corps organique. S’inspirant de l’épistémologie féministe — du consciousness raising — la résidence prendra la forme d’une série d’atelier accompagnés de penseur·ses comme Bruno Latour, Donna Haraway, Anna Tsing, Ursula K. Le Guin, Karen Barad, Vinciane Desprès, Louisa Yousfi, Nadia Yala Kisukidi, Gloria Anzaldúa. Une série d’atelier en 5 séquences prendra place pour penser notre relation intime au monde, à soi et à autrui. De l’arpentage, du yoga, de la méditation, de la pratiquer sportive de l’escalade, de savoirs théorique, de la médiation et de la cuisine. Le projet de recherche-transmission pensera les questions de performativité, d’agentivité et d’expression de soi, d’habitus, dans une démarche de transmission d’un regard sur soi et le monde. Les participant·es seront amené·es à choisir un médium de transmission (protocole gestuel, oral ou écrit) depuis ceux expérimentés en atelier pour se les approprier.

Depuis un travail transdisciplinaire, né d’abord d’un désir de penser depuis la question du traumatisme à partir de ma situation corporelle — physique et psychique, suivant ce que mes recherches m’ont apporté — à travers la recherche théorique, la compréhension de mon travail artistique et mon désir de création —. Aujourd’hui je tourne cette recherche vers une compréhension métapsychanalystique, philosophique, sociologique des corps. Elle se tourne plus généralement vers la mémoire des matériaux organiques et non-organiques par une pensée de soi au monde à travers notamment la matière-réalité. Donc de la performativité de la matière (cf. BARAD Karen, « TransMatérialités. Trans*/Matière/Réalités et imaginaires politiques queer », Multitudes, 2021/1 (n° 82), p. 184-195. DOI : 10.3917/mult.082.0184. URL : https://www.cairn.info/revue-multitudes-2021-1-page-184.html). Cette démarche m’a permis de créer une matériologie propre à une mythologie personnelle. Posant l’hypothèse de la matière comme agent traversant les corps et composante des corps (depuis la physique quantique notamment), je m’inscris dans une pensée des corps mise en jeux par leurs potentiels de transformation et leurs potentiels communs. Ce projet amorcerait donc le mouvement d’une concentration autobiographique de mon travail artistique vers une démarche de co-création qui s’intéressera cette fois à des sujets autrui et au commun pour s’inscrire dans la recherche qui succède à la conférence performée menant ces hypothèses : l’Orée Contestellaire : Hón. Ainsi, la résidence alimentera une archive de gestes — physiques, oraux, pensés —, la création de protocoles, d’échanges et matières qui traverseront mon travail de recherche.

UEMO Nice Nord 1 Av. Chantal, 06100 Nice Nice 06100 Borriglione Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T17:00:00+02:00

2023-08-04T09:00:00+02:00 – 2023-08-04T17:00:00+02:00

