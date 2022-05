UEFA Champions League 2022 Parvis de L’Hôtel de Ville Paris Centre Catégories d’évènement: île de France

Paris Centre

UEFA Champions League 2022 Parvis de L’Hôtel de Ville, 26 mai 2022, Paris Centre. Du jeudi 26 mai 2022 au dimanche 29 mai 2022 :

dimanche

de 11h00 à 22h00

samedi

de 11h00 à 18h00

jeudi, vendredi

de 11h00 à 22h00

. gratuit

La « Champions League » arrive sur le parvis de l’Hôtel de Ville du 27 au 29 mai. Un week-end football pour les amoureux de la discipline. On vous dit tout ! Dans le cadre de la finale de la « Champions League » qui opposera Liverpool au Real de Madrid au Stade de France le 28 mai, le Parvis de l’Hôtel de Ville se transformera en véritable terrain de jeu. Découvrez les animations prévues pour célébrer cette compétition internationale. Les animations proposées : – Un terrain de mini-foot de 20x30m, gazon synthétique entouré de protections gonflables – Une installation spécifique pour faire vos plus belles photos – Une animation de tir au but 8x8m – Une animation de dribble 8x8m – Un espace de démonstration de football freestyle 8x8m – Un point de vente de produits dérivés UEFA Parvis de L’Hôtel de Ville Hôtel de Ville 75004 Paris Centre Contact :

DR/UEFA UEFA Champions League Final

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Centre Autres Lieu Parvis de L'Hôtel de Ville Adresse Hôtel de Ville Ville Paris Centre lieuville Parvis de L'Hôtel de Ville Paris Centre Departement Paris

Parvis de L'Hôtel de Ville Paris Centre Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris-centre/

UEFA Champions League 2022 Parvis de L’Hôtel de Ville 2022-05-26 was last modified: by UEFA Champions League 2022 Parvis de L’Hôtel de Ville Parvis de L'Hôtel de Ville 26 mai 2022 Paris Centre Parvis de L'Hôtel de Ville Paris Centre

Paris Centre Paris