« J’ai eu l’occasion de travailler dans des structures pénitenciaires ou éducatives du ministère de la Justice et je souhaite avec ce travail continuer à donner la parole à ces personnes dont les parcours de vie sont aussi riches que variés.

Lorsque les lettres de cet ancien détenu m’ont été confiées, j’ai été surprise de la contemporanéité des sujets abordés, et du pouvoir qu’elles ont eu dans la survie de Janfi. Entre sevrage violent, désespoir profond et solitude immense, ces lettres apparaissent comme son seul ancrage dans le réel, celui du dehors, celui de l’après. L’attente de ces échanges lui permettent de structurer son temps passé en prison, créer des espaces imaginaires.

Avec cette résidence en structure de la Protection Judiciaire de la Justice, je souhaite questionner les nouveaux moyens d’échappatoire et de rêve des personnes suivies par des dispositifs judiciaires. La dimension jeunesse qu’apporte la PJJ permet de voir les nouveaux outils technologiques qui permettent cette évasion.

A travers des ateliers de podcast, de théâtre et d’écriture, je souhaite proposer différents médiums d’expression qui incitent au rêve, à l’échappatoire du quotidien et de l’enfermement. »

