Châtenay-Malabry Faculté de Pharmacie - Université Paris-Saclay Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine #UE Culture : Théâtre AZTEC (1ère séance du second semestre) Faculté de Pharmacie – Université Paris-Saclay Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

#UE Culture : Théâtre AZTEC (1ère séance du second semestre) Faculté de Pharmacie – Université Paris-Saclay, 1 février 2022, Châtenay-Malabry. #UE Culture : Théâtre AZTEC (1ère séance du second semestre)

Faculté de Pharmacie – Université Paris-Saclay, le mardi 1 février 2022 à 18:00

[+ d’infos](https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/art-culture-science-et-societe/arts-et-culture/ateliers-et-stages-culturels/theatre/theatre-aztec-chatenay-malabry) Cet atelier peut-être suivi en [UE libre Culture](https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/art-culture-science-et-societe/arts-et-culture/ateliers-culturels-en-ue)

sur inscription (à partir du 12 janvier)

La voix, le corps et l’imaginaire sont vos outils de travail. Renaud Soliveres vous apprendra à vous en servir. Faculté de Pharmacie – Université Paris-Saclay 5 rue Jean-Baptiste Clément – Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry La Butte Rouge Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T18:00:00 2022-02-01T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Autres Lieu Faculté de Pharmacie - Université Paris-Saclay Adresse 5 rue Jean-Baptiste Clément - Châtenay-Malabry Ville Châtenay-Malabry lieuville Faculté de Pharmacie - Université Paris-Saclay Châtenay-Malabry