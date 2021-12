Bures-sur-Yvette PROTO204 Bures-sur-Yvette, Essonne #UE Culture : Initiation au game design (1ère séance) PROTO204 Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

PROTO204, le lundi 31 janvier 2022 à 18:00

[+ d’infos](https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/art-culture-science-et-societe/arts-et-culture/ateliers-et-stages-culturels/arts-visuels-et-numeriques/introduction-au-game-design) Cet atelier peut-être suivi en [UE libre Culture](https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/art-culture-science-et-societe/arts-et-culture/ateliers-culturels-en-ue)

sur inscription (à partir du 12 janvier)

Venez apprendre les bases du Game Design. Des premières idées sur un bout de papier jusqu’à la réalisation d’un prototype, découvrez les étapes de la création et de la réalisation d’un jeu vidéo. PROTO204 204 rue André Ampère 91440 Bures sur Yvette Bures-sur-Yvette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-31T18:00:00 2022-01-31T21:00:00

