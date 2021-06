UDSIS « Sports Campus » les Angles 66 Centre Montagne Udsis, 23 août 2021-23 août 2021, Les Angles.

UDSIS « Sports Campus » les Angles 66

du lundi 23 août au vendredi 27 août à Centre Montagne Udsis

Les stages « Sport Campus » UDSIS sont un programme combiné de soutien scolaire, en ateliers et d’activités sportives . * Français : orthographe, conjugaison, grammaire et vocabulaire sont autant de points à aborder pour améliorer l’expression écrite, la lecture, l’oral et la confiance en soi. Les enseignants utilisent des méthodes stimulantes, éveillant les jeunes au plaisir de la maîtrise de la langue française : théâtre, écriture de chansons, de carnets de voyage, d’articles de journaux… * Mathématiques : travail individualisé permettant d’approfondir les difficultés, de reprendre les bases et les règles à connaître selon le niveau de chacun. Les cours sont abordés de façon ludique et concrète. * Des activités spotives au choix : Une partie de la journée est aussi consacrée à la détente pour profiter encore de ses vacances ! _ vtt avec le programme (Savoir Rpouler à Vélo) – Escalade, tir à l’arc, biathlon laser, Grands jeux à thèmes,randonnée decouverte développement durable et la transition écologique (découverte et protection de la nature), visite pedagogique, course orientation. Allier révisions et sport c’est encore le meilleur moyen d’apprendre et de se souvenir. S’assurer une remise à niveau scolaire pendant les vacances avec des professionnels de l’enseignement et une équipe d’educateurs confirmés.

500€ (Le transport Thuir les Angles est compris dans le tarif du séjour.)

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre Montagne Udsis Route du Pla del Mir, 66210 Les Angles Les Angles Pyrénées-Orientales



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T08:00:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T00:00:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T00:00:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T00:00:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T12:29:00