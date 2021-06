UDSIS « Art Campus » Le Puigmal 66 UDSIS « SPORTS CAMPUS » le Puigmal, 9 août 2021-9 août 2021, Err.

du lundi 9 août au vendredi 13 août à UDSIS « SPORTS CAMPUS » le Puigmal

Les stages « Sport Campus » UDSIS sont un programme combiné de soutien scolaire, en ateliers et d’activités sportives . * Français : orthographe, conjugaison, grammaire et vocabulaire sont autant de points à aborder pour améliorer l’expression écrite, la lecture, l’oral et la confiance en soi. Les enseignants utilisent des méthodes stimulantes, éveillant les jeunes au plaisir de la maîtrise de la langue française : théâtre, écriture de chansons, de carnets de voyage, d’articles de journaux… * Mathématiques : travail individualisé permettant d’approfondir les difficultés, de reprendre les bases et les règles à connaître selon le niveau de chacun. Les cours sont abordés de façon ludique et concrète. * Des activités spotives au choix : Une partie de la journée est aussi consacrée à la détente pour profiter encore de ses vacances ! – Balade randonnée art et conte : cheminement dans la nature et utilisation de l’art et du conte pour aiguiser les sens des participants vis-à-vis de la nature environnante et leur permettre d’approfondir des connaissances. – Land art : création artistique à partir d’un espace et des éléments naturels qui s’y trouvent. Cette activité et son résultat permettent d’aborder certaines connaissances sur les espèces et leur milieu. L’activité s’apparente en partie à de la cueillette et doit intégrer des règles permettant au milieu de conserver ses caractéristiques. – Ateliers ethnobotaniques : découverte des plantes qui ont accompagné l’aventure humaine et mise en pratique de quelques utilisations anciennes ou actuelles. – Nature et arts : découverte des différentes représentations de la nature dans les arts (différents artistes, techniques, époques, civilisations), production d’œuvres inspirées de la nature.)

500€ (Le transport Thuir Puigmal est compris dans le tarif du séjour.)

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

UDSIS « SPORTS CAMPUS » le Puigmal err Err Pyrénées-Orientales



