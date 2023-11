Rencontres entre parents » Ah…Nos Ados ! » Udaf de la Drôme Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Rencontres entre parents » Ah…Nos Ados ! » Udaf de la Drôme Valence, 7 décembre 2023, Valence. Rencontres entre parents » Ah…Nos Ados ! » Jeudi 7 décembre, 09h00 Udaf de la Drôme gratuit – inscription souhaitée L’association la Motiv, la mission locale sont dispobibles pour échanger avec les parents d’adolescents Udaf de la Drôme 2 rue La Pérouse Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 59 88 21 95 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T09:00:00+01:00 – 2023-12-07T10:30:00+01:00

2023-12-07T09:00:00+01:00 – 2023-12-07T10:30:00+01:00 Famille – parents adolescence – L’aire de liens – mission locale – udaf Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Udaf de la Drôme Adresse 2 rue La Pérouse Valence Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville Udaf de la Drôme Valence latitude longitude 44.929777;4.900503

Udaf de la Drôme Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/