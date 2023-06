Atelier cinéma « De l’Autre Côté des Images » UDAF 77 (Union Départementale des Associations Familiales de Seine et Marne) Melun Melun Catégories d’Évènement: Melun

Seine-et-Marne Atelier cinéma « De l’Autre Côté des Images » UDAF 77 (Union Départementale des Associations Familiales de Seine et Marne) Melun, 5 juillet 2023, Melun. Atelier cinéma « De l’Autre Côté des Images » 5 – 8 juillet UDAF 77 (Union Départementale des Associations Familiales de Seine et Marne) 10 participant·e·s maximum Stage gratuit d’une semaine au début des vacances d’été pour découvrir des métiers techniques de l’audiovisuel, grâce à :

– la rencontre avec plusieurs professionnel·le·s du milieu (1 réalisateur·rice, 1 monteur·euse, 1 étalonneur·euse) ;

– la création collective d’un film court « suédé » (= remake artisanal d’un film existant rejoué plus ou moins fidèlement et avec les moyens du bord). UDAF 77 (Union Départementale des Associations Familiales de Seine et Marne) 56 rue Dajot 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « csf77.dammarie@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T10:00:00+02:00 – 2023-07-05T13:00:00+02:00

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T13:00:00+02:00 © Chang Martin / Festival Silhouette Détails Catégories d’Évènement: Melun, Seine-et-Marne Autres Lieu UDAF 77 (Union Départementale des Associations Familiales de Seine et Marne) Adresse 56 rue Dajot 77000 Melun Ville Melun Departement Seine-et-Marne Lieu Ville UDAF 77 (Union Départementale des Associations Familiales de Seine et Marne) Melun

UDAF 77 (Union Départementale des Associations Familiales de Seine et Marne) Melun Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melun/

Atelier cinéma « De l’Autre Côté des Images » UDAF 77 (Union Départementale des Associations Familiales de Seine et Marne) Melun 2023-07-05 was last modified: by Atelier cinéma « De l’Autre Côté des Images » UDAF 77 (Union Départementale des Associations Familiales de Seine et Marne) Melun UDAF 77 (Union Départementale des Associations Familiales de Seine et Marne) Melun 5 juillet 2023