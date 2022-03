Udaberria Dantzan : festival de danses basques Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Udaberria Dantzan : festival de danses basques Saint-Jean-de-Luz, 12 juin 2022

Udaberria Dantzan : Rassemblement de compagnies de danse des sept provinces basques, organisé par Begiraleak

Spectacles de danses basques sur la Place Louis XIV toute la journée

