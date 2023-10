Séjour Culturel et Sportif à Paris UCPA SPORT Paris, 30 octobre 2023, Paris.

Séjour Culturel et Sportif à Paris 30 octobre – 3 novembre UCPA SPORT 650€

L’opéraiton vacances apprenantes ayant pour objectif de répondre au besoin d’expériences collectives, de partage et de remobilisaiton des savoirs après les périodes de confinnement et des restrictions y afférent, il sera proposé des actvités visant à renforcer les compétences des participants aux séjours à travers la mise en place de temps pédagogiques autour de la citoyenneté..

Objectifs généraux :

Le projet de cette colo ’apprenante à Paris s’intègre au projet éducatif de la structure à partir de trois grands axes :

– Citoyenneté

– Observation et prise en compte de l’environnement

– Sport

Elle visera à permettre aux participants :

-De se sensibiliser à leur citoyenneté future (responsabilité, autonomie, respect d’autrui, vie sociale)

-Fédérer le groupe autour d’un projet culturel

-Découvrir une capitale PARIS sous les angles institutionnel, culturel et social.

-Construire un projet de voyage en autonomie partielle en tenant compte des contraintes budgétaires, organisationnelles.

Objectifs éducatifs :

– Sensibiliser les enfants /jeunes à des valeurs sociales et civiques par la vie en collectivité (respect des autres, des biens, de soi, tolérance, solidarité).

– Etudier les principes généraux de fonctionnement d’une institution : l’Assemblée nationale et le Sénat.

Ce renforcemenrt se fera en lien avec des actvités culturelles, sportives et ludiques :

– Visite du cœur de Paris (Notre-Dame, Ile Saint Louis, Ponts, Panthéon, Sorbonne.

– Visite et observation d’une séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale et rencontre avec le député.

– Visite Tour Effeil.

– Visite au Musée du Louvre.

– Journée à Disney Land Paris.

– Tournoi International Tennis Master BNP PARIBAS.

Thématiques d’activités durant le séjour :

– Activités sportives : Espaces biking et cross-training, variété des cours de fitness, terrains de squash, padel et badminton, salle de bloc (esclalde) et programmation riche et variée d’activités : tout est là pour que chacun s’y retrouve.

– Sensibilisation à l’ouverture culutrelle ( musée , monumernts)

– Sensibilisation à la citoyenneté et la lutte contre les discriminaitons ( assemblée nationale, sénat).

Le séjour se déroulera à Paris durant les vacances de la Toussaint.

Les activités proposées :

– Amener l’enfants à rencontrer l’autre.

– Amener l’enfants à découvrir l’environnement.

– Sensibiliser à l’environnement.

– Amener l’enfants à se connaître.

– Amener l’enfants à se divertir, s’amuser et passer de bonnes vacances.

Les activités communes : courses, préparation des goûters équilibrés et des menus, gestion de la vie quotidienne.

Ces activités seront décidées en concertation avec les enfants lors des réunions en fonctions de leurs envies et motivations.

Déroulement du Transport : TRAIN

Départ le 30 octobre – Retour le 03 novembre 2023.

Le voyage s’effectuera de la gare matabiau à la gare Monparnasse.

Hébergement :

Les enfants seront hébergés dans l’auberge de jeunesse UCPA Sport station Hostel Paris..

L’établissement qui nous reçoit est adaptée et nous garantit que les hébergements ne seront pas mixtes.

Nous serons logées en demi pension qui contient le petit-déjeuner ainsi que les repas du soir.

Les repas du midi seront pris à l’extérieur.

L’équipe pédagogique devra prendre leurs repas avec les enfants.

L’ensemble des repas s’adapte au régimes alimentaires spécifiques sur prescription médicale : sans gluten, allergie…

Soirées et Animations :

Des veillées sont organisées tous les soirs et s’adaptent au déroulement du séjour. A la fin des veillées, un temps d’échange est organisé pour discuter de la journée et du programme de lendemain.

Les jeunes se coucheront après la veillée.

