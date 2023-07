Cet évènement est passé PISCINES UCPA Aqua Stadium Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

Mérignac PISCINES UCPA Aqua Stadium Mérignac, 23 juin 2023, Mérignac. PISCINES Vendredi 23 juin, 10h00 UCPA Aqua Stadium Sur inscription obligatoire. Réservé aux adhérents Visite de l’UCPA Aqua stadium à Mérignac réalisé par Chabanne Architecte associé à Blamm Architecture et de la piscine de Fongravey à Blanquefort par Moon Safari et Atelier Arcos. AVEC :

→ CHRISTOPHE BLAMM, architecte, Blamm architecture

→ ARNAUD GUIRAO et PERRINE COURTELLEMONT, architectes, agence Moon Safari

→ SOFIANE AZZOUZ, Directeur de l’UCPA Aqua stadium

→ PIERRE BERNIER, responsable prescription, Laudescher

→ JÉRÔME CHARRADE, responsable prescription, Normalu-Barrisol

→ VINCENT HÉDONT, acousticien, cabinet conseil Hédont acoustique Vendredi 23 juin de 10h00 à 16h30 INSCRIPTION :

ma@le308.com

Visite réservée aux adhérents à jour de leur cotisation. J’adhère !

Cette visite entre dans le cadre des formations complémentaires. Une attestation de présence peut être délivrée sur simple demande à l’issue de l’événement. PARTENAIRES :

BORDEAUX MÉTROPOLE / LAUDESCHER / NORMALU BARRISOL UCPA Aqua Stadium Mérignac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/le-308-maison-de-l-architecture-en-nouvelle-aquitaine/adhesions/adhesion-2023-le-308-maison-de-l-architecture-en-nouvelle-aquitaine »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T10:00:00+02:00 – 2023-06-23T16:30:00+02:00

2023-06-23T10:00:00+02:00 – 2023-06-23T16:30:00+02:00 architecture paysage Studio_Erick_Saillet Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu UCPA Aqua Stadium Adresse Mérignac Ville Mérignac Departement Gironde Lieu Ville UCPA Aqua Stadium Mérignac

UCPA Aqua Stadium Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/