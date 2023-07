« Les alliés substantiels : dialogues entre Debussy et quelques peintres et poètes de son temps » par Nicolas Millet – Festival Music’Ly UCLy – Université Catholique de Lyon Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon « Les alliés substantiels : dialogues entre Debussy et quelques peintres et poètes de son temps » par Nicolas Millet – Festival Music’Ly UCLy – Université Catholique de Lyon Lyon, 17 septembre 2023, Lyon. « Les alliés substantiels : dialogues entre Debussy et quelques peintres et poètes de son temps » par Nicolas Millet – Festival Music’Ly Dimanche 17 septembre, 15h30 UCLy – Université Catholique de Lyon Nicolat Millet, administrateur territorial, ancien élève de L’INET de Strasbourg, docteur en sciences sociales de l’EHESS de Paris, actuellement administrateur de plusieurs associations lyonnaises : Swing Le Lab, la SEPL (Société d’économie politique et d’économie sociale de Lyon), la Villa Gillet, nous fait l’honneur de présenter une conférence pendant le festival Music’Ly.

La conférence se base sur les thèmes des Journées Européennes du Patrimoine et allie Claude Debussy à ses contemporains, poètes avec Mallarmé et peintres avec Monet et Hokusai. Il s’agira de les faire dialoguer pour déceler ce qui les rapprochent et ce qui les différencient. UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

