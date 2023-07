WorkShop Biennale de la Danse – Ucly Saint-Paul UCLy – Université Catholique de Lyon Lyon, 17 septembre 2023, Lyon.

La transmission reste une part importante dans la danse et dans les arts en général, de plus cette idée rejoint celle de les thématiques nationales des Journées Européennes du Patrimoine. Les danseurs de la Biennale de la Danse qui ont performé Save the last dance for me proposent un workshop à la suite de leur performance.

Places limitées à 16 places, sur inscription.

UCLy – Université Catholique de Lyon
10 place des archives
69002 Lyon

L'UCLY est une université qui a la particularité d'être située sur le site d'une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache.

Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

