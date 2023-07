Concert du Quatuor Debussy et Franck Tortiller « Les danses de Ravel » – UCLy Saint-Paul UCLy – Université Catholique de Lyon Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

Concert du Quatuor Debussy et Franck Tortiller « Les danses de Ravel » – UCLy Saint-Paul Samedi 16 septembre, 20h00 UCLy – Université Catholique de Lyon Entrée gratuite, sur réservation

Franck Tortiller (vibraphoniste, compositeur, chef d’orchestre, arrangeur) et le Quatuor Debussy s’associent pour vous faire découvrir un programme entre musique jazz et musique classique. Ce programme de 2021 rend hommage à la musique française, et plus particulièrement à l’une des figures majeures du 20e siècle, Maurice Ravel. Le point d’orgue de cette représentation est la création de « Les Danses de Ravel », inspirée de l’eovure Le Tombeau de Couperin, composée spécialement par Franck Tortiller pour être jouée avec le Quatuor Debussy.

Quatuor Debussy et Franck Tortiller – Les danses de Ravel

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/

L'UCLY est une université qui a la particularité d'être située sur le site d'une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Olivier Ramonteu