Performance dansée de Lora Juodkalite accompagnée par le Quatuor Debussy – UCLy Saint-Paul UCLy – Université Catholique de Lyon Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

Le Quatuor Debussy propose une création croisée entre Rachid Ouramdane et Damien Dufaitre datant de janvier 2023 sur une musique d’Henryk Gorecki Quatuor n°1 Already it is Dusk. Composée en 1988, l’oeuvre de Gorecki contient un mouvement unique de près de 17 minutes et est orientée sur les thématiques crépusculaires. Elle sera dansée pendant le festival Music’Ly par Lora Juodkalite et interprétée par le Quatuor Debussy.

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Olivier Ramonteu