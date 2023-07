Atelier « Invitation à la peinture avec l’Atelier Laurencin » – UCLy Saint-Paul UCLy – Université Catholique de Lyon Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon Atelier « Invitation à la peinture avec l’Atelier Laurencin » – UCLy Saint-Paul UCLy – Université Catholique de Lyon Lyon, 16 septembre 2023, Lyon. Atelier « Invitation à la peinture avec l’Atelier Laurencin » – UCLy Saint-Paul 16 et 17 septembre UCLy – Université Catholique de Lyon Inscription sur place (créneaux de 30min) Suite au succès de ses venues régulières pendant plusieurs éditions du Festival Music’Ly, l’atelier Laurencin revient en 2023 pour faire découvrir ses activités à tous les amateurs et curieux de peinture. Cet atelier proposera au public différents temps de découverte de la peinture, permettant de s’essayer à la peinture sur toile.

Ouvert à toutes et à tous à partir de 4 ans. UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

