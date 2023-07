Scène ouverte – UCLy Saint-Paul UCLy – Université Catholique de Lyon Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon Scène ouverte – UCLy Saint-Paul UCLy – Université Catholique de Lyon Lyon, 16 septembre 2023, Lyon. Scène ouverte – UCLy Saint-Paul Samedi 16 septembre, 13h00 UCLy – Université Catholique de Lyon Les étudiants organisateurs du festival Music’Ly proposent cette année une scène ouverte à tous les artistes (musique, danse, poésie, théâtre…) amateurs ou confirmés, qui souhaitent se produire sur scène. Une opportunité, le temps d’un après-midi, pour présenter devant le public des projets personnels. Une volonté de permettre à tous de faire la démonstration de ses talents et de ses dernières créations. UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

