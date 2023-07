Projection du film « Saint-Paul, de la prison à l’université » – UCLy Saint-Paul UCLy – Université Catholique de Lyon Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

Les prisons Saint-Paul et Saint-Joseph ont été construites l’une à coté de l’autre au XIXe siècle à Lyon au sud de la gare de Perrache. Désaffectées depuis 2009, elles ont été réhabilitées par l’UCLy et inaugurée en 2015. Comme le prônait Victor Hugo, « ouvrir une école, c’est fermer une prison ». L’Université Catholique de Lyon, fondée en 1875, a choisi d’investir le site et d’y créer un campus ouvert sur la ville et sur le monde.

A travers ce film, nous voyons que, si le premier défi était architectural, il s’agit surtout d’un projet ambitieux humainement, culturellement et intellectuellement.

L'UCLY est une université qui a la particularité d'être située sur le site d'une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache.

