Juger les crimes : enjeux de juridictions en Europe UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles – salle P02 Bruxelles, 17 octobre 2023, Bruxelles.

Organisation scientifique

L’IODE est partenaire, aux côtés de deux laboratoires bruxellois, le GREPEC (Univ. catholique de Louvain / Saint-Louis Bruxelles) dirigé par la professeure Christine Guillain et le Centre de recherches en droit pénal (ULB) dirigé par le professeur Damien Scalia.

Il s’agit d’un colloque de restitution des travaux menés par une équipe européenne (notamment un séminaire de recherche à Rennes, les 30 septembre et 1er octobre 2021), il accompagne la sortie à venir de l’ouvrage Juger les crimes : enjeux de juridictions en France et dans les pays voisins (Limal, éd. Anthémis), dirigé par Laurent Rousvoal.

Pour en savoir plus, télécharger le programme

UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles – salle P02 Bruxelles Boulevard du Jardin Botanique, 43 Bruxelles 1000 Bruxelles-Capitale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T08:30:00+02:00 – 2023-10-17T17:00:00+02:00

