ROCK LEGENDS EXPERIENCE, 2 septembre 2023, Uckange. 1 rue du Jardin des Traces Uckange Moselle

2023-09-02 19:30:00 – 2023-09-02 23:59:00

Moselle Uckange . Un show épique sur les plus grands morceaux du rock des années 70-80 Dire Straits, Queen, Led Zeppelin, Van Halen, U2 ou encore Guns’n Roses ou Genesis, choisissez les morceaux que le groupe joue en live pour vous.

Il s’agit d’un spectacle interactif grâce au système Click and Pay. contact@hf-u4.com +33 3 82 57 37 37 https://www.hf-u4.com/ Uckange

