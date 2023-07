Uchronie, par Vincent Fournier Musée de la Chasse et de la Nature Paris, 11 avril 2023, Paris.

Du mardi 11 avril 2023 au dimanche 17 septembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

.Tout public. payant

De 10,50 à 12,50 euros

L’exposition Uchronie parle de notre relation à la nature et à la technologie dans une version alternative de l’histoire. Et si la vie sur terre avait évolué autrement ? Et si les animaux étaient doués de poésie ? Et si on arpentait Mars tout en restant sur Terre ? Relatant des faits tels qu’ils auraient pu se produire, une uchronie désigne une reconstitution fictive de l’histoire. Ainsi intitulée, l’exposition se visite comme autant de troublants récits parallèles.

Animé par les utopies les plus représentatives des XXème et XXIème siècles, comme l’aventure spatiale ou la réinvention du vivant, le photographe et artiste français Vincent Fournier révèle ce qu’il nomme des « éclats d’avenir » dans le passé ou le présent, invente des récits fantastiques et crédibles à la fois.

Vincent Fournier appartient à une génération bercée par la science-fiction et les récits d’anticipation promettant un futur tourné vers d’autres mondes.

Puisant son inspiration dans les innovations scientifiques et technologiques, l’artiste réalise de fait ses rêves d’enfants à l’aide de techniques numériques sophistiquées qu’il applique aux images comme à la sculpture. Il y recherche volontiers le trouble, le flottement et la beauté étrange de l’entre-deux.

Deux grands thèmes phares parcourent l’exposition : l’espace et la nature augmentée.

Entre rêve et réalité, la série Space Utopia (2007-23), toujours en cours, interroge l’habitabilité des paysages extra-terrestres. Avec l’accord de la Nasa, Vincent Fournier suit les astronautes sur leurs lieux d’entraînement, dans le désert américain de l’Utah, dans l’Atacama au Chili ainsi qu’en Islande dont le relief et l’environnement ressemblent à s’y méprendre à ceux de la Lune ou de Mars.

Comme le rappelle l’artiste, « Ma fascination pour l’espace vient des films et séries télévisées, romans de science-fiction qui se sont mélangés et superposés dans ma mémoire, telle une rencontre improbable entre Jacques Tati et Jules Verne dans la station spatiale du film de Stanley Kubrick 2001, l’Odyssée de l’espace ».

La muséographie de la salle d’exposition évoque cet incontournable de la SF où les époques se télescopent et s’associent.

Les séries photographiques Post Natural History (2012-23) et Auctus animalis mettent en perspective les métamorphoses du vivant et l’évolution des espèces. Sous nos yeux, nul monstre, chimère ou créature hasardeuse recréés par une science devenue folle car Vincent Fournier n’abandonne jamais la poésie. Il faudra au spectateur scruter l’image, traquer le détail subtil pour saisir désormais ce qui fait de l’animal, un spécimen augmenté aux qualités nouvelles.

Plus spectaculaires encore sont les excroissances des Fleurs de chair (2013) et les enroulements des Flora Incognita (2023). Ces fleurs numériques intrigantes et merveilleuses nous laissent entrevoir les possibles et infinies transformations du végétal.

Déployée dans l’ensemble du musée, une soixantaine d’œuvres, photographies, sculptures, vidéo, mosaïque, joaillerie, impression 3D, dialogue avec la collection permanente.

Au cœur du musée, Uchronie invite ainsi le visiteur à embarquer aux côtés de Vincent Fournier dans des récits et des voyages au-delà du réel.

Eléments biographique :

Né en 1970 à Ouagadougou, au Burkina Faso, Vincent Fournier est diplômé de l’Ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles, il a également étudié la sociologie et le Cinéma à l’université de Montpellier. Il vit aujourd’hui entre Paris et Arles. Ses œuvres font partie des collections du Métropolitain Museum à New York, du Centre Pompidou à Paris, du Mori art Museum (Tokyo), des collections LVMH et du Musée de la Chasse et de la Nature. En 2022, il est lauréat du Prix Swiss Life à 4 mains.

Musée de la Chasse et de la Nature 62, rue des Archives 75003 Paris

Contact : https://www.chassenature.org/

Vincent Fournier Space Utopia