U’Chess Challenge En ligne, 24 mars 2021-24 mars 2021, .

U’Chess Challenge

En ligne, le mercredi 24 mars à 18:30

Avis à celles et ceux qui ont (re)découvert les échecs au travers de la série populaire du moment, avis à celles et ceux qui voyaient déjà des échiquiers au plafond les soirs d’insomnie, hésitant entre ouverture française et défense espagnole, avis à celles et ceux qui n’ont jamais ressenti l’excitation du premier « échec et mat »: les 24 mars et 1er avril 2021, la ligue Normandie du Sport Universitaire organise le U’Chess Challenge.

C’est un grand tournoi d’échecs connecté et ouvert à toutes et tous sans discrimination d’âge, de niveau ou de statut étudiant. Objectif : découvrir le plaisir des échecs en jouant le plus de parties possible en 90 minutes !

Des dizaines de cadeaux individuels ( ? Abonnement à des cours d’échecs ? x paires de running Adidas, x t-shirts Sport Universitaire, x survêtements Adidas France au total ?) sont à gagner grâce à nos tirages au sort !

Au terme de cette première étape, qui a lieu dans chaque région de France, vous serez automatiquement qualifié pour une phase nationale le 6 avril…

Prêt.e à relever le défi ?

Cet événement est réservé aux étudiants.

Gratuit sur inscription

Tournoir d’échec

En ligne Normandie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-24T18:30:00 2021-03-24T20:00:00