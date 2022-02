Ubu Roi d’Alfred Jarry – Théâtre de la Maison du Peuple Millau Millau, 11 mars 2022, MillauMillau.

Ubu Roi d’Alfred Jarry – Théâtre de la Maison du Peuple Millau Millau

2022-03-11 – 2022-03-11

Millau Aveyron Millau Aveyron

Théâtre de la Maison du Peuple rue Pasteur Millau Ubu Roi d’Alfred Jarry

CIE DU JOUR AU LENDEMAIN

Vendredi 11 mars 20h30 – Salle Senghor

Tarif A – Durée : 1h20

Tout public dès 14 ans

THÉÂTRE

Ubu Roi est un feu d’artifice jeté sur l’obscurité crasse de nos instincts morfals les plus vils. Barbare et burlesque, la pièce est radicale, inventive, en rupture, autrement dit définitivement moderne.

Jarry démolit en construisant. Il crache une langue, et ce faisant, ce qui nous reste en travers de la gorge : triomphe de l’accumulation sur la raison et machines à broyer l’humanité. Secouante et secouée, cette œuvre contient une source de jouvence. Musique « au poing » et verbe « battant », nous avons dans l’idée de vous y abreuver.

« Agnès Régolo crée un Ubu Roi dopé d’énergie, de liberté et d’actualité. Les comédiens tiennent le rythme effréné, rauque, rock, physique, constamment soutenus par des musiciens qui les lancent en piste, dans une scénographie efficace. Le propos anti-totalitaire et anti-idiotie s’insère parfaitement dans les préoccupations actuelles. Ça pique et ça réveille ! Un régal. Ne le ratez pas ! » Zibeline

www.dujouraulendemain.com

Spectacle proposé en co-accueil avec l’association ASSA-ATP avec le soutien de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau

Avec : Sophie Lahayville, Catherine Monin, Nicolas Gény, Pascal Henry, Antoine Laudet, Kristof Lorion / Musiciens : Guigou Chenevier, Guillaume Saurel / Mise en scène : Agnès Régolo / Costumes : Christian Burle / Lumières, scénographie : Erick Priano / Production, diffusion : Lisiane Gether

Autour du spectacle

Ateliers scolaires à destination des classes de lycée dans le cadre des « Itinéraires d’éducation artistique » proposés par Aveyron Culture

Après le spectacle – Rencontre avec les artistes

THÉÂTRE

maisondupeuple.millau@orange.fr +33 5 65 59 47 61 http://www.maisondupeuplemillau.fr/

Ubu Roi d’Alfred Jarry

CIE DU JOUR AU LENDEMAIN

Vendredi 11 mars 20h30 – Salle Senghor

Tarif A – Durée : 1h20

Tout public dès 14 ans

THÉÂTRE

Ubu Roi est un feu d’artifice jeté sur l’obscurité crasse de nos instincts morfals les plus vils. Barbare et burlesque, la pièce est radicale, inventive, en rupture, autrement dit définitivement moderne.

Jarry démolit en construisant. Il crache une langue, et ce faisant, ce qui nous reste en travers de la gorge : triomphe de l’accumulation sur la raison et machines à broyer l’humanité. Secouante et secouée, cette œuvre contient une source de jouvence. Musique « au poing » et verbe « battant », nous avons dans l’idée de vous y abreuver.

« Agnès Régolo crée un Ubu Roi dopé d’énergie, de liberté et d’actualité. Les comédiens tiennent le rythme effréné, rauque, rock, physique, constamment soutenus par des musiciens qui les lancent en piste, dans une scénographie efficace. Le propos anti-totalitaire et anti-idiotie s’insère parfaitement dans les préoccupations actuelles. Ça pique et ça réveille ! Un régal. Ne le ratez pas ! » Zibeline

www.dujouraulendemain.com

Spectacle proposé en co-accueil avec l’association ASSA-ATP avec le soutien de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau

Avec : Sophie Lahayville, Catherine Monin, Nicolas Gény, Pascal Henry, Antoine Laudet, Kristof Lorion / Musiciens : Guigou Chenevier, Guillaume Saurel / Mise en scène : Agnès Régolo / Costumes : Christian Burle / Lumières, scénographie : Erick Priano / Production, diffusion : Lisiane Gether

Autour du spectacle

Ateliers scolaires à destination des classes de lycée dans le cadre des « Itinéraires d’éducation artistique » proposés par Aveyron Culture

Après le spectacle – Rencontre avec les artistes

Théâtre de la Maison du Peuple

Millau Millau

dernière mise à jour : 2022-01-27 par