LA DRAG Ubu Club Rennes, 12 janvier 2024, Rennes.

Les Trans présentent : La D.R.A.G. à l’UbuLa D.R.A.G — Direction Rigoureuse des Approximations Glamours — naît en 2018 sous l’impulsion de David Perrot, comédien, auteur et metteur en scène. Elle est un collectif d’artistes d’horizons et de disciplines diverses se réunissant pour créer ensemble des revues cabarets détonnantes, bariolées, aussi drôles et sensibles qu’absurdes !Les spectacles se jouent en bars, en salles, en festivals… On y découvre un florilège de numéros : sketchs, effeuillages burlesques, danses, transformismes, chants lyriques, marionnettes, musiques lives, chansignes…Pour cette nouvelle date, neuf artistes se réunissent et investissent la salle de l’Ubu pour une soirée où les performances jailliront de toute part pour se croiser et s’entremêler toute la soirée.Soyez Cabaret !

Tarif : 18.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-01-12 à 20:00

Ubu Club 1, rue St Helier 35000 Rennes 35