TRANS MUSICALES – MERCREDI Ubu Club Rennes, 6 décembre 2023, Rennes.

TRANS MUSICALES – MERCREDI Ubu Club a lieu à la date du 2023-12-06 à 21:00:00.

Tarif : 16 à 18 euros.

Les 45e Rencontres Trans Musicales de Rennes auront lieu du 6 au 10 décembre 2023. Rendez-vous bien connu des aficionados de musiques actuelles, les Trans conservent le même mot d’ordre depuis 1979 : partir à la découverte des artistes émergents et favoriser leur rencontre avec les publics les plus larges possibles. Elles annoncent chaque hiver quelles seront les tendances musicales de demain.Pour préparer votre venue ou découvrir la programmation : téléchargez l’application des Trans (disponible sur les web-stores) ou rendez-vous sur lestrans.com ——-PROGRAMMATION : – BOUND BY ENDOGAMY- NUSANTARA BEAT- YALLA MIKU- ANNA ERHARD- ANNIE TAYLOR- IKAN HYU- ANA LUA CAIANO- JULIAN MAYORGA- WILLOW KAYNE

Réservez votre billet ici

Deux stations du métro rennais vous permettent d’accéder à la salle : ‘Gares’ et ‘Charles de Gaulle’

Plusieurs lignes de bus du réseau Star desservent l’Ubu : 1, 11 et C2, arrêt ‘Liberté TNB’

Rejoindre le centre ville de Rennes, prendre la direction Gare/Liberté

Ubu Club

1, rue St Helier Rennes 35000

