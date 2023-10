Super Brest : le marathon créatif pour inventer la ville de demain UBO Open Favtory Brest, 24 novembre 2023, Brest.

Super Brest : le marathon créatif pour inventer la ville de demain 24 – 26 novembre UBO Open Favtory entrée libre, tarif de 7€50 à 15€

Super Brest est un festival d’inventivité de deux jours pour fabriquer ensemble la ville de demain.

C’est le marathon créatif convivial ouvert à toute personne motivée pour participer à créer l’avenir (Qu’on soit étudiant, dans la vie active ou retraité, en famille ou individuellement, même les enfants sont les bienvenus).

Parce que les enjeux environnementaux planétaires n’ont jamais autant été un défi à l’humanité, les brestois·e·s se mobilisent pour le relever en inventant des solutions ensemble pour un monde désirable.

L’idée est de concevoir et réaliser en équipe et en 48 heures un prototype, une maquette, un site web ou une application pour améliorer le quotidien, imaginer la ville de demain.

Depuis 9 ans ce sont près de 90 projets qui ont été imaginé et prototypé à Super Brest. Certains de ces projets sont devenus réalité et participent de l’amélioration de notre vie dans le pays de Brest. Citons par exemple la caravane des possibles du Lieu-dit qui sillonne le territoire, la maison de santé de Plonéour-Menez, le Handilab (laboratoire dédié au handicap), le projet Skravik pour améliorer la pêche et l’instrumentation marine, la machine à laver les fûts Open-Source pour les brasseries locales, etc.

Bref, Super Brest, c’est le rendez-vous des curieux qui changent le monde !

Super Brest est organisé par Les petits débrouillards et l’UBO Open Factory.

Vous voulez en savoir plus, vous voulez proposer un projet, ou découvrir les porteur·euse·s de projet ? Contactez-nous ou faites un tour sur le site web.

Pour participer à ce grand évènement de notre territoire en transition nous vous attendons les 24, 25 et 26 novembre à l’UBO Open Factory.

Renseignements et inscriptions : https://www.superbrest.info

sarah.noll@univ-brest.fr

02 98 01 81 22

UBO Open Favtory 6, avenue victor le gorgeu, 29200 brest Brest 29200 Bellevue Finistère Bretagne

