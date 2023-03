Ouverture d’Atelier Ubik-Design, 1 avril 2023, Schiltigheim.

Ouverture d’Atelier 1 et 2 avril Ubik-Design

Ubik-Design est un atelier de création céramique où sont développés des objets singuliers.

Ceux-ci jalonnent une recherche personnelle qui navigue entre design et poésie : une recherche fondamentale pleine d’accidents dans laquelle le chemin est plus important que le but.

Mes travaux piochent dans le monde de l’enfance : jeux mentaux, géométries, couleurs.

Mes tentatives de tracer, planifier se fracassent heureusement dans des accidents qui donnent du sens à ma démarche qui est au fond celle d’une recherche fondamentale dans laquelle le chemin est plus important que le but.

Après avoir longtemps usé d’émaux « couvrants et industriels » appliqués à des formes géométriques simples – j’aborde depuis peu des thématiques plus personnelles à travers des sculptures figuratives.

L’adulte continue ainsi les jeux commencés par l’enfant dans un temps qui rétrécit, entre K.Dick et Rubik’s Cub.

Ubik-Design 17 rue d’Alsace 67300 Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.ubik-design.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/ubikdesign/?hl=fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/UbikDesign »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

Art Céramique

CP Ubik-design