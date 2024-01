Comité Statut National Etudiant Entrepreneur UBee Lab Victoire Bordeaux, lundi 8 janvier 2024.

LE STATUT NATIONAL D’ÉTUDIANT-ENTREPRENEUR, COMMENT ÇA MARCHE ?

Le statut national d’étudiant-entrepreneur s’adresse en priorité aux étudiants ou jeunes diplômés. Il est ouvert à tous les porteurs de projets quelle que soit la démarche entrepreneuriale : individuelle ou collective, création ou reprise d’activité, association etc. La validité du statut est d’une année universitaire (septembre-septembre) avec possibilité de renouvellement sur demande.

Pour avoir le statut national d’étudiant-entrepreneur, il faut remplir un dossier de candidature et l’adresser à l’un des 30 Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE). Le comité d’engagement du PEPITE est chargé d’instruire les demandes pour le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Ce statut permet d’avoir accès à des prestations délivrées dans le cadre du PEPITE :

-un accompagnement individuel personnalisé

-un accès aux l’espace de coworking pour favoriser la mise en réseau des étudiants-entrepreneurs et des partenaires

-un accompagnement collectif avec des ateliers et permanences d’expert

-des évènements et afterworks

-une substitution de stage possible

Comité les 25 et 26 janvier. Clôture des candidatures le 12 janvier, dossier à envoyer sur le lien d’inscription avant le 12!

UBee Lab Victoire 42 rue Sauteyron 33000 Bordeaux

