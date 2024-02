« Uba » par la SMART CIE – Mercredi 7 février La Grainerie Balma, mercredi 7 février 2024.

« Uba » par la SMART CIE – Mercredi 7 février Un spectacle avec quinze artistes de trois générations, l’une en quête de sensations décoiffantes, les autres sur le chemin de la transmission. Mercredi 7 février, 20h00 La Grainerie Sur réservation

Se préparer à l’après

Uba c’est un dialogue entre quinze artistes de trois générations, l’une en quête de savoirs et de sensations physiques décoiffantes, les autres sur le chemin entre acquis et transmission. Uba ouvre des espaces où se rencontrent nos émotions et nos envies, nos faiblesses et nos joies. Notre humilité et notre humanité.

Amitié, pouvoir de longévité et grande résistance… le bambou, seul agrès de ce spectacle, incarne des qualités et des symboles qui résonnent en nous, en écho à nos émotions traversées et au soutien des anciens protégeant les progrès des plus jeunes.

Avec le soutien de l’OARA

DISTRIBUTION

Avec : Anaïs Albisetti, Coretta Assie, Joël Azou, Cassïa Cristina Barbosa dos Santos, Sébastien Brun, Christophe Carrasco, Damien Caufepe, Rodrigo Ceribelli Moreira, Yvan Cuignet, Emmanuel Daries, Pascale Lejeune, Marc Pareti, Angélique Rebolledo, Camille Schwartz, Julien Vieillard

Une idée de Pascale Lejeune

Mise en scène : Christian Lucas Création lumière Pierre Staigre

16/13/10€

Tarif tribu 10€/personne

La Grainerie

création 2022

Tout public

1h10

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie https://la-grainerie.net/ Basée à Balma, la Grainerie est la fabrique des arts du cirque et de l'itinérance. Multi-fonctionnelle, elle est à la fois lieu ressource pour les acteurs de la filière du cirque et lieu de diffusion de leurs créations.

