Uada + Panzerfaust : Svns of the Void Tour Marseille 6e Arrondissement, 2 août 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Uada + Panzerfaust : Svns of the Void Tour

3 Place Paul Cézanne Le Molotov Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

2022-08-02 20:30:00 – 2022-08-02

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

16 19 Soirée metal au Molotov avec



• Uada

Depuis leur formation en 2014, l’ascension d’Uada a été fulgurante. Originaire du nord-ouest du Pacifique, le groupe a discrètement sorti son premier album en 2016, Devoid of Light, et par le bouche à oreille s’est rapidement développé : on avait là du Black Metal écrit en grand, classique et sans compromis mais débordant de puissance, d’âme et d’art, le tout sans esbroufe ni bathos. Le premier album d’Uada a certainement élargi le lexique du black metal mélodique, et l’Underground l’a remarqué.



Deux ans plus tard, est sorti Cult of a Dying Sun, qui a permis au groupe de perfectionner son style et de monter sur scène, ses performances suscitant autant d’éloges que ses enregistrements. Pendant tout ce temps, plus que l’Underground a commencé à les remarquer ; le nom d’Uada était sur la langue des gens habituellement réticents au black metal.



En 2020, presque sans effort, Uada perfectionne son art et livre Djinn. Intitulé simplement, mais ne l’étant ni dans sa construction ou son exécution, Djinn s’appuie sur les compositions de plus en plus ambitieuses de son prédécesseur, mais pousse leur art éblouissant dans les paysages presque en Technicolor de l’Au-Delà.



• Panzerfaust

Groupe de black metal canadien.

Retrouvez Uada + Panzerfaust sur la scène du Molotov le 2 août.

dernière mise à jour : 2022-06-15 par