Fronsac Le Baz'art Fronsac, Gironde UA TEA : Under Aqua, Three Echoes Arise Le Baz’art Fronsac Catégories d’évènement: Fronsac

Gironde

UA TEA : Under Aqua, Three Echoes Arise Le Baz’art, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Fronsac. UA TEA : Under Aqua, Three Echoes Arise

Le Baz’art, le samedi 10 juillet à 20:45

Ua Tea, [prononcé oua téa] est un trio atypique aux personnalités multiples. On y découvre trois musiciens aux influences diverses, qui donnent vie à une musique organique. Portées par une voix hors du commun, les compositions nous envoûtent. Emplies de clair et d’obscur, elles nous livrent une part d’intensité, rappelant des sonorités de Mélanie de Biasio, Cocorosie, Alela Diane, Devendra Banhart ou encore Portishead. Le trio définit sa musique comme un voyage musical n’ayant pas de limites, parfois tribal, parfois folk, véritable fusion de styles. Minimaliste dans les premiers temps, leur recherche sonore évolue et navigue aujourd’hui sur la vague Ethno Rock. En partenariat avec l’IDDAC, agence culturelle du département de la Gironde

de 10€ à 15€

Ua Tea, [prononcé oua téa] est un trio atypique aux personnalités multiples. Le Baz’art 34 lieu dit LOISEAU • 33126 FRONSAC Fronsac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T20:45:00 2021-07-10T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fronsac, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Baz'art Adresse 34 lieu dit LOISEAU • 33126 FRONSAC Ville Fronsac lieuville Le Baz'art Fronsac