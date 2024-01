U2 ADDICTION TRIBUTE U2 THEATRE DE DENAIN Denain, samedi 9 mars 2024.

Véritable référence dans le monde entier, le rock band irlandais a su inspirer U2 ADDICTION qui lui rend bien plus qu’un simple hommage…Qualité vocale impressionnante, solos de guitare, feeling, émotion et magie, sont des termes qui collent parfaitement à U2 ADDICTIONBien connu pour son rôle dans la comédie musicale Roméo et Juliette et sa participation à l’émission The Voice, Tom Ross est le chanteur du groupe U2 ADDICTION composé du guitariste Jocelyn Dupuis, du bassiste Laurent Bebin et du batteur Hugo SartonDe With Or Without You à Sunday, Bloody Sunday en passant par Pride , le groupe reprend à la note près les tubes historiques du quatuor irlandais.Un show 100 % Rock, 100 % U2,De quoi vous faire passer une soirée d’enfer dans l’univers de Bono et de son band.Et cela fait du bien aux yeux, aux oreilles et au coeur …

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE DE DENAIN RUE DE VILLARS 59220 Denain 59