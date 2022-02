U.S.DAX RUGBY LANDES vs SA XV CHARENTE Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

U.S.DAX RUGBY LANDES vs SA XV CHARENTE Dax, 26 février 2022, Dax. U.S.DAX RUGBY LANDES vs SA XV CHARENTE Stade Maurice Boyau 34 Boulevard des sports Dax

2022-02-26 19:00:00 – 2022-02-26 22:00:00 Stade Maurice Boyau 34 Boulevard des sports

Dax Landes 5 5 EUR Retour de la Nationale Rugby au Stade Maurice boyau, nos dacquois reçoivent le SA XV CHARENTE pour le compte de la 19ème journée. Un choc de ce championnat entre l’U.S.DAX RUGBY LANDES 7ème et le SA XV CHARENTE 2ème ! Retour de la Nationale Rugby au Stade Maurice boyau, nos dacquois reçoivent le SA XV CHARENTE. +33 5 58 90 45 45 Retour de la Nationale Rugby au Stade Maurice boyau, nos dacquois reçoivent le SA XV CHARENTE pour le compte de la 19ème journée. Un choc de ce championnat entre l’U.S.DAX RUGBY LANDES 7ème et le SA XV CHARENTE 2ème ! Fotolia

Stade Maurice Boyau 34 Boulevard des sports Dax

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Stade Maurice Boyau 34 Boulevard des sports Ville Dax lieuville Stade Maurice Boyau 34 Boulevard des sports Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

U.S.DAX RUGBY LANDES vs SA XV CHARENTE Dax 2022-02-26 was last modified: by U.S.DAX RUGBY LANDES vs SA XV CHARENTE Dax Dax 26 février 2022 Dax Landes

Dax Landes